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Политика8 ноября 2021 23:21

Экс-глава МИД Украины: Германия должна заплатить Киеву за «Северный поток — 2»

По словам Климкина, немцев «надо взять за ворот; и сказать: «Это теперь ваша ответственность, и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киеву нужно потребовать от Германии «плату» за запуск трубопровода «Северный поток — 2».

«Их надо взять за ворот и сказать: «Немцы, а теперь приходите, это теперь ваша ответственность, и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой», - заявил экс-глава МИД в интервью украинскому политологу Юрию Романенко на его канале в Youtube.

По словам Климкина, «каждый должен платить по счетам», поэтому власти ФРГ просто обязаны помочь Украине построить комплекс «чистой» энергетики, причем строительство должно быть организовано в рамках «общего украино-германского менеджмента, где Киев «вкладывает деньги», а Берлин «контролирует, чтобы все не разворовали».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в «Газпроме» сообщили, что строительство «Северного потока — 2» завершено, газопровод готов к запуску. Украина подала заявку на участие в сертификации проекта, немецкий регулятор пообещал принять решение по этому вопросу в течение недели.