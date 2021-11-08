Кулеба: Украина и США пошлют России «четкий сигнал» о высокой цене в случае «агрессии»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон уже на этой неделе пошлют России «четкий сигнал» о том, что у Незалежной есть союзники, которые в случае «расширения агрессии» заставят Москву «заплатить высокую цену».

По его словам, «Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине», поэтому «чрезвычайно важным является четкий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России».

«У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену», - заявил Кулеба в эфире телеканала «Украина».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» вблизи границы с Украиной. После этой публикации помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обсудил ситуацию с партнерами и подтвердил готовность оказать военную поддержку Киеву.

Однако позже начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг сообщения о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Он пояснил, что проводились учения, после которых военнослужащие вместе с техникой ушли к местам дислокации.