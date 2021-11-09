Овечкин помог «Вашингтону» победить «Баффало» со счетом 5:3

Российский форвард американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Фото: REUTERS

Российский форвард американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз принес победу своей команде. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:3.

В этой игре российских хоккеист не только забил шайбу в ворота соперника на 28-й минуте встречи, но и отметился двумя результативными передачами. Кроме него, в составе победителей дубль оформил Том Уилсон (3-я минута и 47-я), еще по одной шайбе забросили Коннор Макмайкл (23-я минута) и Конор Шири (58). Среди игроков «Баффало» голами отличились Иоди Кин, Андерс Бьорк и Колин Миллер, передает агентство Reuters.

Таким образом, российский нападающий в 1209 матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги США забросил 741 шайбу и занял четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Ранее сайт kp.ru писал, что Овечкину до этого достижения остался всего один гол.