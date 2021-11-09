Лукашенко рассказал, как организована мафиозная схема по переброске мигрантов в ЕС

Александр Лукашенко рассказал о мафиозных структурах, которые переправляют мигрантов в ЕС. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко рассказал, как организована мафиозная схема по переброске мигрантов в ЕС.

«Едут люди, идут на границу. Вот они вчера, это впервые было, около 2 тыс., а может чуть больше, сконцентрировались в разных местах - в Минске, в лесах… Их подвезли туда. Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои - поляки, немцы, украинцы. И все за деньги», - цитирует слова Лукашенко БЕЛТА.

Президент Белоруссии отметил, что услуги транзитеров хорошо оплачиваются.

«Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем», - сказал он.

Также Лукашенко заявил, что среди участников структур, обеспечивающих транзит мигрантов в ЕС, нет белорусских граждан.

«Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, - это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит. У них уже там в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу - приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут», - рассказал Александр Лукашенко.

Как уже сообщалось на kp.ru, тысячи мигрантов вторые сутки остаются на нейтральной полосе на границе Белоруссии и Латвии. Они разбили палаточный лагерь и жгут костры, чтобы согреться. Мигранты заявляют, что конечная их цель – Германия.

9 ноября президент РФ Владимир Путин обсудил миграционный кризис на белорусско-польской границе с Александром Лукашенко.