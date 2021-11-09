Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию на белорусско-польской границе

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе телефонного разговора во вторник, 9 ноября, президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуации на белорусско-польской границе. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», - говорится в заявлении.

Российский и белорусский лидеры также условились о продолжении контактов.

Напомним, ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась в минувший понедельник, 8 ноября, когда колонна мигрантов, в которой, по разным подсчетам, было от 1000 до 3000 человек, двинулась из Белоруссии в сторону Польши. Они сделали несколько попыток прорвать заграждение из колючей проволоки, а после неудачных попыток разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Литва ввела чрезвычайное положение из-за ситуации на границе.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Евросоюз избегать двойных стандартов в отношении миграционного кризиса на белорусско-польской границе.