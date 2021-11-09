Украина в рамках сотрудничества с МВФ откажется от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду

Украинским потребителям могут повысить цены на тепло, газ и горячую воду. Фото: Олег УКЛАДОВ

В обновленном меморандуме сотрудничества Украины с МВФ содержится условие, по которому страна должна отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду, пишет РБК-Украина. В связи с этим тарифы для населения на газ, теплоснабжение и подачу горячей воды могут вырасти уже в мае 2022 года, прогнозирует агентство. Они должны будут полностью отражать затраты компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения.

В правительстве Украины ситуацию не комментируют, отмечает агентство.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что украинский политик Юлия Тимошенко обвинила власти страны в энергетической катастрофе.

«Вы понимаете, какая это катастрофа, - сказала Тимошенко о том, что Украина впервые со времен СССР не накопила запас газа для прохождения отопительного сезона. - Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие».

В то же время бывший глава министерства экономики Украины Виктор Суслов считает, что вскоре 91% предприятий страны могут разориться из-за цен на газ.