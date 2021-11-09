Литва вводит чрезвычайное положение из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией

Мигранты с Ближнего Востока намерены попасть в Евросоюз

Правительство Литвы в связи с неблагоприятной ситуацией с мигрантами приняло решение о введении режима чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией. Об этом объявила на заседании Кабмина премьер-министр Ингрида Шимоните.

По ее словам, решение о чрезвычайном положении направлено на утверждение парламента страны. Оно вступит в силу с полуночи 10 ноября и распространится на территорию, расположенную до пяти километров от границы с Белоруссией. Кроме того, действие режима распространится на "места размещения нелегальных мигрантов".

Планируется, что особый режим будет действовать на протяжении месяца.

Как ранее писал сайт kp.ru, дополнительные подразделения литовских военнослужащих в полной боевой готовности могут быть направлены на границу с Белоруссией и Польшей из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поток нелегальных мигрантов в Евросоюз через границу Белоруссии увеличивается. Он назвал это "гибридными атаками Белоруссии".

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков в разговоре с журналистом отметил, что мигранты с Ближнего Востока не нарушают местного законодательства и находятся на территории страны абсолютно законно.