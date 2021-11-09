Москва призвала Запад не делать вид, что Белоруссия проводит на границе "гибридную операцию" с Россией

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западу не стоит делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии является некой «гибридной операцией» президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав подобные сообщения ложью.

«Делать вид, что это некая гибридная операция, которую проводит президент Белоруссии при якобы каких-то там поддержках, что это случайность, что это вырванная из контекста череда событий, делать вид не надо. Это неправда, это ложь», - заявила дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, днем ранее, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. После неудачных попыток прорвать заграждение они разбили палаточный лагерь на нейтральной территории.

Как писал сайт kp.ru, президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе, отметив, что Минск не позволяет мигрантам покинуть приграничный район.