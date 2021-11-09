Польша предложит усилить санкции ЕС против Белоруссии

Премьер Польши Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

На ближайшем заседании Евросовета представители Варшавы предложат ужесточить санкции Евросоюза против Белоруссии. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы выступим за усиление санкций на ближайшем заседании Европейского совета», - сказал глава польского правительства, отвечая на вопросы депутатов парламента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник в Польше состоялось внеочередное заседание Сейма, в ходе которого обсуждалась ситуация на границе республики с Белоруссией. Матеуш Моравецкий заявил, что «впервые за 30 лет» безопасность восточной польской границы подверглась «жесткой атаке», цель которой, по его словам, – создать хаос в Европейском союзе.

По мнению польского премьера, наплыв мигрантов якобы организовали белорусские власти, и теперь Минск во главе с президентом страны Александром Лукашенко обязан взять на себя ответственность за их возвращение домой.

Незадолго до этого президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке на границе со стороны Белоруссии, отметив, что это Минск не позволяет мигрантам покинуть приграничный район.

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