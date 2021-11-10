Госдеп: США обсудят ситуацию на границе России и Украины с союзниками

Руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты собираются обсудить ситуацию на российско-украинской границе со своими союзниками, сообщил на брифинге во вторник руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс.

«Не нам говорить о намерениях России, но мы, как обычно, очень внимательно отслеживаем ситуацию и будем вести консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу», - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства журналистам.

Нед Прайс добавил, что в среду, 10 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. По его словам, собеседники проведут «стратегический диалог», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать вызывающие обеспокоенность перемещения Вооруженных сил (ВС) России на границе с Украиной, призвав Москву «быть более прозрачной в своих намерениях».

К слову, российское посольство в Вашингтоне посоветовало пресс-секретарям госдепа и Минобороны США обратить внимание на деятельность собственных Вооруженных сил (ВС), которые «безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос».