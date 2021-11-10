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Здоровье10 ноября 2021 11:19

Мурашко сообщил о завершении исследований вакцины от коронавируса для подростков

Эксперты изучают результаты исследований, отметил глава Минздрава
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мурашко

Михаил Мурашко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о завершении исследований вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. По его словам, сейчас эксперты изучают результаты.

- Завершены исследования применения вакцины от COVID-19 для подростков, эксперты смотрят результаты, — сказал министр на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

До этого Михаил Мурашко сообщил, что текущая волна коронавирусной инфекции распространяется быстрее предыдущих.

Ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил об универсальном составе вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», что дает возможность рассматривать этот препарат для профилактической вакцинации детей. Вирусолог считает, что «необходимость в разработке специальной детской вакцины против нового коронавируса отсутствует».