Умер Дмитрий Куликов, известный советский художник-аниматор

Известный советский художник-аниматор Дмитрий Куликов. Фото: animator.ru

Известный советский художник-аниматор Дмитрий Куликов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили его коллеги из Союза кинематографистов России.

Как сообщается на сайте организации, Дмитрий Куликов умер во вторник, 9 ноября.

"Скончался художник-аниматор Куликов Дмитрий Иванович. Среди фильмов, над которыми он работал, - "Икар и мудрецы", "Тайна Третьей планеты", "Лиса Патрикеевна", "Про Сидорова Вову" и многие другие", - говорится в сообщении Союза кинематографистов.

Дмитрий Куликов начал работать над созданием мультфильмов более 40 лет назад. Он пришел на студию "Союзмульфильм" в 1974 году, где стал художником для десятков культовых лент. Также он работал со студиями "Кристмас филмз", "Аргус", "Классика", "Шар", анимационными студиями Польши, Литвы и Франции.

Как ранее писал сайт kp.ru, В возрасте 80 лет из жизни ушла заслуженная артистка Валентина Малявина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.