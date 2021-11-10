США намерены добиваться продолжения транзита газа из России через Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне заверил визитера из Киева в том, что Соединенные Штаты будут добиваться продолжения транзита российского газа через территорию Незалежной. По его словам, американское внешнеполитическое ведомство «поддерживает диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине».

«Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину», - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой украинского МИД.

Ранее директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готова подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 миллиардов кубометров газа в год.

Напомним, контракт, подписанный «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2019 года, предусматривает транзит через Украину по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно с 2021 по 2024-й. Российская сторона не раз говорила о готовности продлить транзитный договор, если это будет экономически целесообразно.

Тем временем, как писал сайт kp.ru, «Газпром» начал выполнять план по закачке газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе, а дополнительные мощности для транзита через Украину не бронирует.