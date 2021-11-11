Суд США приговорил россиянина Жукова к 10 годам тюрьмы за кибермошенничество

Американский суд приговорил россиянина Александра Жукова к 10 годам тюрьмы за кибермошенничество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд американского города Нью-Йорк приговорил россиянина Александра Жукова к десяти годам лишения свободы за кибермошенничество. Об этом сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов Америки.

Также гражданин России должен будет выплатить 3,8 миллиона долларов за причиненный им ущерб.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 9 ноября 2018 года стало известно о задержании Александра Жукова в Болгарии по запросу США. В прокуратуре страны уточняли, что мужчину задержали в Варне и заключили под стражу на 60 суток. Экстрадиция в Нью-Йорк произошла в январе 2019 года.

Ранее Министерство финансов США сообщило, что США ввели санкции против россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского по обвинению в киберпреступлениях. В частности, их обвиняют в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний.