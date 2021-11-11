В МИД России заявили об отсутствии договоренностей по саммиту РФ – США

Конкретных договоренностей о по саммиту Россия – США пока не достигнуто Фото: REUTERS

В настоящее время нет никаких договоренностей по поводу проведения саммита Россия – США, заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков в четверг, 11 ноября.

"Никаких договоренностей конкретных на сегодня по этому вопросу нет", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел, уточнив, что тема сохраняет свою актуальность.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин может лично встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в начале 2022 года, а в этом году лидеры двух стран проведут переговоры в онлайн-формате.

В министерстве иностранных дел Австрии заявили, что страна всегда готова предоставить свою площадку для проведения возможной встречи Владимира Путина и Джо Байдена, если стороны решат провести такую встречу.