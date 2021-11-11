Опрос: половина россиян считают себя добрыми Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Телеканал"360" провел опрос среди семи тысяч человек по всей России и выяснил, что половина россиян считают себя добрыми (50,06%) или скорее добрыми (39,60%), около 1,81% респондентов резко негативно ответили на вопрос о собственной доброжелательности.

При этом подавляющее большинство опрошенных считает, что раньше люди проявляли больше доброты(63,66%). 11,87% россиян посчитали, что среди них много добрых людей. С ответом "довольно много" согласились 43,81%. Немного знают добрых людей 34,6% опрошенных россиян, а 4,39% считают, что добрых людей в их окружении практически нет.

Ранее сайт KP.ru выяснил, что больше трети россиян поддержали предложение Гинцбурга о введении обязательной вакцинации.

"Только вакцинация. Это самый действенный метод», - говорит один из участников исследования.