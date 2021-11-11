В МИД России усомнились, что Евросоюз примет санкции против "Аэрофлота"

Замглавы МИД РФ Александр Грушко Фото: REUTERS

Маловероятно, что Евросоюз примет санкции против российской авиакомпании "Аэрофлот", заявил ТАСС заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко.

"У нас есть сомнения, что до этого может дойти, потому что тогда это будет фантастическая история, но с другой стороны, зная, как быстро в Евросоюзе принимаются санкционные решения в качестве универсального ответа на любую ситуацию, которая возникает, то ничему удивляться не приходится", - отметил замминистра иностранных дел.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия рассмотрит вопрос о запрете полета над страной самолетов западных авиакомпаний, если в Европе введут санкции против "Аэрофлота".

Напомним, о возможности введения санкций против российской авиакомпании сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на одного из чиновников в Евросоюзе.