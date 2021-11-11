Премьер Польши считает мигрантов на границе "боеприпасами в войне нового типа" Фото: REUTERS

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию на белорусско-полькой границе войной нового типа, в которой задействованы гражданские лица и СМИ, а мигрантов он считает боеприпасами.

«То, с чем мы сталкиваемся, - это война нового типа. Это война, в которой боеприпасами являются гражданские лица и сообщения СМИ», - написал глава польского правительства в четверг на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее премьер-министр Польши заявил, что миграционный кризис является «жесткой атакой» на целостность границ республики. По его словам, события на границе являются частью политики России, которая якобы управляет действиями Лукашенко.

Незадолго до этого польский Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке на границе со стороны Белоруссии, указав на то, что это Минск не позволяет мигрантам покинуть приграничный район.