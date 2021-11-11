Власти Татарстана попросили ввести QR-коды на межрегиональных перевозках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Татарстана подготовили обращение в адрес Российских железных дорог (РЖД) и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки. Об этом заявили в пресс-службе президента Татарстана, отметив, что в самом регионе с 22 ноября начнут действовать QR-коды в пригородном, городском, а также межмуниципальном общественном транспорте.

«Подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки», - приводит ТАСС сообщении пресс-службы.

Напомним, сегодня, 11 ноября, Оперштаб официально сообщил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Незадолго до этого в СМИ появилось сообщение, что профильные министерства и транспортные компании обсуждают возможность введения QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о том, что в Кремле не рассматривают вопрос о введении в стране QR-кодов для проезда в транспорте, включая авиацию и железную дорогу.