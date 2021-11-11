Метеоролог Вильфанд объяснил, чем отличается ледяной дождь от снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра, метеоролог Роман Вильфанд в беседе с "Пятым каналом" объяснил, почему называть московские осадки последних дней не следует называть снегом и чего ждать от погоды в ближайшую неделю.

"Ледяной дождь - это эфемерное понятие. Есть определение - переохлажденные осадки. Ледяная крупа, и просто крупа, и морось - это все входит в то понятие, которое всегда использовали в метеорологии. А гололед - это следствие переохлажденных осадков", - заявил он.

Метеоролог пообещал, что погода будет дискомфортной - с порывами ветра, постоянными прыжками возле нуля градусов.

"Когда вы слышите слово "снег“, не нужно сразу представлять, что можно выйти слепить снежную бабу - ничего подобного, ближайшие дни этого не будет", - резюмировал Вильфанд.

Напомним, жителям Московской области пообещали ледяной дождь 12 ноября 2021. Он, вероятно, пройдет на западе и юге Подмосковья. В частности, в Можайске, Подольске, Серпухове и Ступино.