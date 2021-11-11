«Роскосмос» направит дополнительные средства от правительства на исследования Луны и Венеры Фото: пресс-служба "Роскосмоса"

Госкорпорация «Роскосмос» направит выделенные правительством России дополнительные 6,5 миллиарда рублей на исследования Луны и Венеры, рассказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Деньги пойдут в частности на исследования Луны, Венеры и астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра электромагнитного излучения. Кроме того, «Роскосмос» планирует профинансировать работы в рамках российско-европейской миссии «ЭкзоМарс», исследований объектов обсерваторией «Спектр-РГ».

Предприятия госкорпорации получат уже в этом году.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 11 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на развитие космической российское правительство направит дополнительно 6,5 миллиарда рублей. РФ сохраняет в сфере космонавтики одну из лидирующих позиций в мире, отметил он. Мишустин добавил, что Россия всегда была надежным партнером, который четко следует всем достигнутым договоренностям.