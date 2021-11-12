Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу

Группа мигрантов прорвалась в Польшу Фото: REUTERS

Группа беженцев прорвалась из Белоруссии на территорию Польши. Мигранты повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги».

Как сообщает Sputnik Беларусь, при этом сотрудники польских правоохранительных органов снимали происходящее на видео. Беженцы двигаются вдоль заграждения.

Как ранее писал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки мигранты разбили палаточный лагерь на нейтральной территории.

Сегодня, 12 ноября, пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа сообщил, что польские силовики пресекли попытку пересечения государственной границы группой мигрантов, в которой были преимущественно женщины и дети.