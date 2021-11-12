Минск опроверг заявления Польши об участии белорусских военных в прорыве мигрантов

В Белоруссии обвинили Польшу в дезинформации по ситуации с мигрантами Фото: REUTERS

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг информацию польских полицейских об участии белорусских военных в попытке прорыва мигрантов через госграницу вечером в четверг, 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

"Подобные публичные информационные вбросы польской стороны являются попытками дискредитации белорусских военнослужащих, - заявил Бычковский. - Как видно, в настоящее время все усилия польской стороны направлены не на решение проблемы миграционного кризиса на границе ЕС, а на активное распространение дезинформации"

Как ранее писал сайт kp.ru, польские силовики пресекли попытку пересечения государственной границы группой мигрантов, в которой были преимущественно женщины и дети.

Пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа заявил, что "в районе Кузницы белорусское войско, используя силу, пыталось протолкнуть на польскую сторону 35 человек".

Напомним, заместитель главы администрации президента республики Ольга Чуприс выступила с призывом дать правовую оценку действиям польских силовиков, которые применили силу против мигрантов. Она подчеркнула, что ситуацию с наплывом беженцев в Польшу и Литву через территорию Белоруссии Минску необходимо решать совместно с Евросоюзом.