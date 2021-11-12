Песков назвал пустым нагнетанием заявление США о возможности вторжения России на Украину

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщения западных средств массовой информации о планах России по "вторжению на Украину" - это пустое и безосновательное нагнетание напряженности заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что США уведомили Европейский союз (ЕС) о риске "вторжения" России на территорию Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, США уведомили Европейский союз (ЕС) о риске "вторжения" России на территорию Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В середине октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала France 5 для документального фильма "Владимир Путин: хозяин игры" заявил, что Россия – сильная страна, которой нужны партнеры в Европе, и из РФ не исходит никакой угрозы.

Также представитель Кремля отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы "страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга", а также имели свою сильную армию, а не надеялись на НАТО.