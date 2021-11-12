Виктор Коклюшкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Виктор Коклюшкин, российский писатель-сатирик, полюбившийся российским телезрителям по передачам "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало" и другим.

Ему было 75 лет. О смерти юмориста сообщил телеканал "Россия 24". Причиной смерти называют сердечную недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился в 1945 году в Москве. Литературную деятельность начал с рассказов.

С 1980 года начал писать для советской эстрады. Сатирические монологи, написанные Виктором Коклюшкиным, исполняли Евгений Петросян, Виктор Винокур, Ефим Шифрин, Елена Степаненко, Клара Новикова и другие. Выступал на сцене и сам Виктор Коклюшкин.

Лауреат премии "Золотой теленок", а также нескольких всесоюзных культурных премий.

Как ранее писал сайт kp.ru, умер Виктор Гунин, российский актер театра и кино. Он скончался в возрасте 68 лет.