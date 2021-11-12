Польские пограничники заявили, что силовики Белоруссии направляют лазер в их сторону Фото: REUTERS

Белорусские силовики на границе направляют в сторону польских солдат лазерные лучи, ослепляя их. Такое заявление сделала официальный представитель Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.

«Белорусские службы пользуются лазером, который направляют в нашу сторону. Мы не знаем мощности этого лазера. Возможно, он может повредить зрению», - заявила представитель Подляской комендатуры.

Зданович также отметила, что использование лазера Варшава расценивает как провокацию и будет добиваться от Минска прекращения подобных действий.

Напомним, ранее писал сайт kp.ru, польские силовики пресекли попытку пересечения государственной границы группой мигрантов, в которой были преимущественно женщины и дети. Пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа позже заявил, что «белорусское войско, используя силу, пыталось протолкнуть на польскую сторону 35 человек». Минск опроверг заявления об участии белорусских военных в прорыве мигрантов.