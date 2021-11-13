Проверка QR-кодов в поездах будет проходить онлайн

Заместитель директора РЖД заявил, что проверку QR-кодов онлайн в поездах организовать нетрудно и это не доставит пассажирам дискомфорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проверка QR-кодов вакцинированных или переболевших ковидом на железнодорожном транспорте будет несложной, она будет проходить онлайн. Об этом заявил в субботу, 13 ноября, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

По словам Пегова, все поезда уже оснащены необходимыми для этого устройствами.

«У нас уже очень давно посадка в поезд осуществляется чисто по паспорту. Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку», - приводит слова Пегова ТАСС.

При этом заместитель директора РЖД считает, что введение QR-кодов никак не отразится ни на пассажиропотоке, ни на уровне комфорта для пассажиров, который останется «на том же самом уровне».

«Я думаю, что пассажиры РЖД дисциплинированные, выполнят все необходимое законодательство. И мы не будем испытывать каких-то трудностей с перевозкой наших пассажиров», - подчеркнул Пегов.

Детали внесенного в Госдуму законопроекта о QR-кодах в общественных местах, а также международном и междугороднем транспорте стали известны в пятницу, 12 ноября.

В то же время в Совете Федерации предлагают выдавать QR-коды не только вакцинированным, но и тем, кто переболел COVID-19 и имеет высокий титр антител.