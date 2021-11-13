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Политика13 ноября 2021 11:06

Путин назвал серьезным вызовом учения США в Черном море

Российское Министерство обороны предлагало предпринять ответные меры, но глава государства ответил отказом, чтобы не накалять обстановку
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал серьезным вызовом военные учения Соединенных Штатов Америки в Черном море. Он особенно подчеркнул тот факт, что маневры были незапланированными.

- Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация. Это серьезный вызов для нас, — сказал российский лидер в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам главы государства, российское Министерство обороны предлагало предпринять ответные меры, так же организовав военные учения в этом регионе. Однако президент ответил отказом, чтобы не накалять обстановку.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил о росте риска столкновений в Черном море. По его словам, в регионе сейчас наблюдается череда провокаций со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников по НАТО.

До этого Сергей Рябков сообщил, что Москва полностью контролирует ситуацию вокруг активности США в Черном море и готова ответить на любую провокацию.