В России выявлена 1 241 смерть от коронавируса 13 ноября 2021 года

В России выявлена 1 241 смерть от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксирована 1 241 смерть от COVID-19. С начала пандемии умерло 254 167 человек.

- За последние сутки подтверждена 1 241 смерть. <...> За весь период по России умерло 254 167 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В Москве было зафиксировано 97 летальных исходов. В Санкт-Петербурге — 70. Тройку замыкает Краснодарский край с 50 смертями.

Напомним, за сутки в России было зафиксировано 39 256 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии был выявлен 9 031 851 случай.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о переходном периоде, который будет учтен при введении qr-кодов. Они будут обязательными для пользования некоторыми видами транспорта и в общественных местах, соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму 12 ноября. Как пояснила Голикова, переходный период нужен для того, чтобы у россиян было время на вакцинацию и оформление необходимых документов, если они еще не успели это сделать.