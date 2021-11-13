С начала пандемии в России заразились COVID-19 более 9 млн человек

В России менее чем за месяц количество заболевших ковидом увеличилось на миллион. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России с начала пандемии общее количество заболевших COVID-19 составляет 9 031 851. Такие данные опубликовал в субботу, 13 ноября, федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На миллион больше заболевших в стране стало менее, чем за месяц. 18 октября их количество было чуть более 8 млн.

Также за сутки зафиксирован очередной максимум по смертям от коронавируса. На территории Российской Федерации умер 1 241 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 39 256. В данный момент амбулаторно и в стационарах лечатся от ковида 1 022 920 человек.

Ранее на kp.ru сообщалось, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах, а также международном и междугороднем транспорте.