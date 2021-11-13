Власти Польши рассмотрят закон об ужесточении правил на границе с Белоруссией

Польша намерена ужесточить приграничные правила после того, как закончится действие режима ЧП из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью. Фото: REUTERS

Закон, ужесточающий правила на границе с Белоруссией, готовятся рассмотреть польские власти. В субботу, 13 ноября, об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

«Мы подготовили в Министерстве внутренних дел поправки к закону о границах, и после завершения действия режима чрезвычайного положения в конце ноября мы внесем поправки в закон, который де-факто сохранит некоторые существующие ограничения, но гибко, с учетом различных типов замечаний», - сказал Каминьский в интервью польской радиостанции RMF.

Каминьский отметил, что прежде всего изменения позволят не допускать в приграничную с Белоруссией зону посторонних.

«Журналисты смогут находиться на этой территории, но каждый раз предварительно это будет согласовываться с пограничной охраной на их условиях», - уточнил он.

Глава МВД Польши отметил, что новые правила не будут называться чрезвычайным положением. Предполагается, что работать с обновленным законом о пограничной охране польские парламентарии начнут уже во вторник, 16 ноября.

На границе Белоруссии и Польши уже несколько дней стоят лагерем несколько тысяч мигрантов, желающих пройти через Польшу в Германию. Вот здесь на kp.ru читайте, что увидел корреспондент «Комсомолки», проведя ночь в лагере мигрантов.

А вот как прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе президент РФ Владимир Путин:

- На границе между Белоруссией и Польшей польские пограничники и представители вооружённых сил избивают потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в места их расположения, где дети и женщины на последних месяцах беременности находятся – ну как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, - заявил он.