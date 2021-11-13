Из-за кризиса с мигрантами Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией

Из-за миграционного кризиса Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Фото: REUTERS

Одной из мер борьбы с миграционным кризисом в Польше называют перекрытие железнодорожного движения с Белоруссией и лишение ее транзита. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский в субботу, 13 ноября, в эфире радиостанции RMF.

Каминьский заявил, что Польша может закрыть несколько пограничных переходов на границе с Белоруссией, а также перекрыть железнодорожное сообщение.

«Белоруссия является важным транзитным государством», - напомнил Каминьский.

Глава польского МВД заявил, что в случае закрытия движения поездов Белоруссия потеряет возможность транзита, в том числе из Китая.

«Мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем и направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такие действия, или будут в полной изоляции не только политической, но и экономической», - сказал Каминьский.

Каминьский подчеркнул, что Польша имеет и другие возможности давления на Белоруссию из-за миграционного кризиса.

Польша уже закрыла пограничный переход Кузница, напротив которого расположились лагрем несколько тысяч мигрантов, желающих попасть через Польшу в Германию.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Польша для защиты от мигрантов намерена построить на границе с Белоруссией стену пятиметровой высоты, оснащенную современными датчиками и камерами, а польские власти ужесточат приграничные правила.