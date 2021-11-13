Зеленский призвал США ввести новые санкции против «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в к Сенату Соединенных Штатов принять новые санкции против трубопровода «Северный поток – 2», которые остановят реализацию проекта.

«Необходимо навсегда прекратить газовый шантаж Европы. Мы благодарны Палате представителей за включение в закон о расходах на нужды безопасности поправки, останавливающей реализацию «Северного потока – 2». Просим поддержать эту поправку на уровне Сената», – написал украинский лидер в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с Зеленским, в ходе которой пообещал ему, что Соединенные Штаты вместе с зарубежными союзниками будут работать над тем, чтобы сократить риски, которые якобы исходят в адрес Киева из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом отказался от санкций против «Северного потока – 2».