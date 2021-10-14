Politico: Белый дом отказался от санкций против "Северного потока - 2"

Байден не собирается препятствовать проекту "Газпрома" Фото: REUTERS

Администрация президента США, пока ее возглавляет президент Джо Байден, не намерена вводить в отношении газопровода "Северный поток - 2" санкции, на которых настаивает американский конгресс, сообщает газета Politico.

По данным издания, соответствующее заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с сенатором-республиканцем Тедом Крузом, который в знак протеста против отсутствия санкций затягивает процесс утверждения Сенатом ряда кандидатур Байдена на административные посты.

"Салливан спросил у сенатора-республиканца, будет ли он готов продвинуться вперед в утверждении кандидатур, а Круз ответил, что администрация Байдена, согласно закону, должна ввести санкции [против "Северного потока - 2"]. Однако администрация Байдена четко дала понять, что во время его президентства санкции введены не будут", - пишет Politico.

Как ранее писал сайт kp.ru, палата представителей конгресса США еще в конце июля 2021 года приняла законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, который, в частности, затрагивает и проект российского газопровода "Северный поток — 2".

Документ предусматривает блокировку возможности президента США Джо Байдена не вводить санкции против строительства трубопровода. Автором этой поправки к законопроекту стала демократ от штата Огайо Марси Каптур. По ее словам, конгрессмены рассчитывают, "что администрация президента услышит сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность".

Напомним, в конце сентября 2021 года сенатор-республиканец Джим Риш на слушаниях в комитете сената по иностранным делам обвинил американскую администрацию в бездействии по отношению к трубопроводу "Северный поток — 2".