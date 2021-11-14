В Китае заявили о планах высадки тайконавтов на Луну до 2030 года

Флаг Китая на Луне / Фото: Китайское национальное космическое управление

Китай ведет разработку технологий для обеспечения пилотируемых миссий для высадки первого тайконавта (китайского космонавта) на Луну до 2030 года. Об этом заявил в эфире Китайской телевизионной сети технический советник Китайской академии космических технологий (CAST) Е Пэйцзянь.

"Пока страна ставит перед собой такую цель, высадка китайских тайконавтов на Луне вполне возможна ранее 2030 года", - заявил Пэйцзянь.

Как ранее писал сайт kp.ru, госкорпорация "Роскосмос" направит выделенные правительством России дополнительные 6,5 миллиарда рублей на исследования Луны и Венеры. Деньги пойдут в частности на исследования Луны, Венеры и астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра электромагнитного излучения.

Напомним, китайский возвращаемый космический аппарат "Чанъэ-5", направленный к Луне для сбора образцов реголита, 4 декабря 2020 года установил на спутнике Земли флаг Китая. Аппарат успешно выполнил миссию по сбору лунного грунта и покинул Луну.