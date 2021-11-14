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В мире14 ноября 2021 11:10

Три человека погибли при пожаре в ковидном госпитале в Болгарии

Возгорание произошло в палате на четвертом этаже
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Двое пациентов скончались на месте, один - немного позднее

Двое пациентов скончались на месте, один - немного позднее

Фото: REUTERS

Трое пациентов ковидного отделения больницы в болгарском городе Сливен скончались в результате пожара. Об этом сообщает болгарский телеканал BTV.

Возгорание произошло ночью 14 ноября 2021 года в палате, расположенной на четвертом этаже. Прибывшие по вызову пожарные обнаружили в ней двоих погибших и одного пострадавшего. Впоследствии он скончался в медицинском учреждении.

Спасатели провели эвакуацию остальных пациентов. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Как ранее писал сайт kp.ru, в подмосковном Солнечногорске в результате пожара в хозяйственном здании погибли четыре человека. Прокуратура проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напомним, 14 ноября 2021 года в Болгарии стартовали президентские выборы. Одновременно в стране досрочно изберут депутатов Народного собрания.