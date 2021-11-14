Владимир Путин заявил, что Запад пытается переложить ответственность за миграционный кризис "с больной головы на здоровую". Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Белоруссии и стран ЕС как попытки Запада переложить проблемы «с больной головы на здоровую». Так Путин высказался в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

«Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну это на их совести. Это просто желание с больной головы на здоровую проблемы перевести», - сказал Владимир Путин.

Российский президент перечислил сферы, деятельность стран Запада в которых, по его мнению, привела к миграционному кризису.

«Они сами в этом виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», - сказал Владимир Путин.

Российский лидер уточнил, что ему не известно о фактах перевоза мигрантов самолетами «Аэрофлота».

«При чем здесь наш «Аэрофлот»? Хоть один самолет «Аэрофлота» кого-то перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем?», - сказал Путин.

Обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе началось 8 ноября, когда колонна из двух тысяч мигрантов направилась к границе по территории Белоруссии. Мигранты разбили лагерь и время от времени пытаются группами и поодиночке прорваться в Польшу.

Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что за тяжелую ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши ответственность несет Россия.