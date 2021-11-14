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Политика14 ноября 2021 15:14

Путин заявил, что Запад пытается переложить ответственность за миграционный кризис

Российский президент назвал несостоятельными обвинения в причастности России к ситуации с мигрантами
Мария ПАВЛОВА
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Владимир Путин заявил, что Запад пытается переложить ответственность за миграционный кризис "с больной головы на здоровую".

Владимир Путин заявил, что Запад пытается переложить ответственность за миграционный кризис "с больной головы на здоровую".

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Белоруссии и стран ЕС как попытки Запада переложить проблемы «с больной головы на здоровую». Так Путин высказался в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

«Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну это на их совести. Это просто желание с больной головы на здоровую проблемы перевести», - сказал Владимир Путин.

Российский президент перечислил сферы, деятельность стран Запада в которых, по его мнению, привела к миграционному кризису.

«Они сами в этом виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», - сказал Владимир Путин.

Российский лидер уточнил, что ему не известно о фактах перевоза мигрантов самолетами «Аэрофлота».

«При чем здесь наш «Аэрофлот»? Хоть один самолет «Аэрофлота» кого-то перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем?», - сказал Путин.

Обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе началось 8 ноября, когда колонна из двух тысяч мигрантов направилась к границе по территории Белоруссии. Мигранты разбили лагерь и время от времени пытаются группами и поодиночке прорваться в Польшу.

Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что за тяжелую ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши ответственность несет Россия.