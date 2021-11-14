Боррель уверен, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть транзит газ в Европу Фото: REUTERS

Россия не даст президенту Белоруссии Александру Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу через трубопровод «Ямал – Европа», считает Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Если бы он мог, он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», – сказал дипломат в интервью телеканалу France 24.

Глава европейской дипломатии также отметил, что белорусский лидер «посадил в тюрьму 35 тысяч человек».

Как писал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европейскому союзу при расширении санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному трубопроводу «Ямал – Европа».

Президент России Владимир Путин в в свою очередь заявил, что если Белоруссия перекроет транзит газа в Европу, это будет нарушением транзитного контракта.