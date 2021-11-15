Врач-иммунолог рассказал о трех сценариях развития ситуации с коронавирусом

Самым надежным на сегодняшний день способом защиты от коронавируса остается вакцинация Фото: Мария ЛЕНЦ

У коронавируса, вызвавшего нынешнюю пандемию, есть три варианта развития, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он пояснил, что вероятные пути дальнейшей эволюции «ковида» можно просчитать с учетом знаний о развитии других вирусов.

Иммунолог напомнил, что атипичная пневмония (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS) исчезли: по его словам, «их просто нет, никто не может их найти, они пропали», поскольку у этих инфекций «не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить». Кроме того, вирусы могут находить «хозяев» – животное или какой-то организм в природе, «с которым достигается консенсус: вирус не убивает это животное, а иммунитет животного не губит вирус окончательно, такое вот сожительство».

«Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS», - сказал Жемчугов в интервью радио Sputnik.

«Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», - подытожил врач.

Ранее молекулярный биолог член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал сайту kp.ru, как будет дальше развиваться пандемия. Он подчеркнул, что «прежде всего, причина высокой заболеваемости и большого числа смертей – это недостаточный уровень вакцинации, низкая степень защиты населения от инфекции».