Американский корабль Mount Whitney уходит из Черного моря

Mount Whitney покидает Черное море Фото: REUTERS

Штабной корабль ВМС США возвращается из Черного в Средиземноморское море в связи с завершением учений с союзниками и партнерами по НАТО, сообщает Шестой флот США на своем аккаунте в Twitter в понедельник, 15 ноября 2021 года.

Напомним, 1 ноября в Черное море направился флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney. Судно прибыло в регион для проведения операций и учений с союзниками по Североатлантическому альянсу. В конце октября в Черное море также направился американский ракетный эсминец Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что зашедшие в Черное море американские военные корабли – это проверка системы защиты черноморского побережья и всего юга России. Министр подчеркнул, что российские военные полностью осознают, что на борту кораблей высокоточное оружие большой дальности.