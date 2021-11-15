Мурашко объявил о скором завершении разработки российского препарата от коронавируса

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России завершается разработка первого российского препарата от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

"Лекарство должно стоить разумных денег, чтобы стать доступным для всех, - отметил Мурашко, отвечая на вопрос о зарубежном препарате, которое также находится в стадии испытаний. - Пока, к сожалению, его нет ни у кого, хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения".

Он уточнил, что препарат способен прерывать заболевание на начальной стадии, но не стал объявлять название, чтобы не вызывать "ненужный ажиотаж".

Напомним, в России зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 "Арепливир".

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый сообщил, что препарат от коронавирусной инфекции в форме инъекций "Арепливир" поступит в продажу в начале декабря 2021 года.