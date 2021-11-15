Власти Ирака с 18 ноября начнут вывозить своих граждан с белорусско-польской границы

Ирак предполагает начать вывозить своих граждан с белорусско-польской границы с 18 ноября. Фото: REUTERS

О готовности вывезти своих граждан, находящихся в стихийных лагерях на белорусско-польской границе, заявили власти Ирака. Предположительно, Ирак начнет делать это в четверг, 18 ноября.

Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф отметил, что среди мигрантов на границе обнаружили 571 гражданина Ирака, но точное их количество установить сложно, пишет Интерфакс.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности предоставить самолеты для отправки мигрантов в страны, откуда они прибыли. По словам Лукашенко, находящиеся на границе люди отказались от этого предложения, так как им некуда возвращаться, а многие мигранты не уверены, что на родине будут в безопасности.

Также на kp.ru сообщалось, что авиакомпания «Белавиа» по решению властей Объединенных Арабских Эмиратов откажется от перевозок граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии из Дубая в Минск.