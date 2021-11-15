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Политика15 ноября 2021 10:45

Песков напомнил Европе об идеалах гуманизма на фоне миграционного кризиса

В Кремле указали на то, что беженцы уже неделю живут в условиях очень холодной погоды
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил европейским странам об идеалах гуманизма на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

- И при этом, абстрагироваться от каких-то именно общеевропейских идеалов гуманизма, которые никто не собирается вспоминать в контексте этой ситуации. И почему-то никто не хочет вообще вспоминать о судьбах этих нескольких тысяч людей, беженцев, которые на границе уже почти неделю в условиях очень холодной погоды, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, в Кремле считают неправильным возлагать вину за миграционный кризис на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дмитрий Песков отметил, что ситуация на границе «не создается» белорусским лидером, а мигранты прибывают в республику, «пользуясь безвизовым режимом».

Также Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова выступить в роли переговорщика в разрешении миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Так он объяснил слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил, что РФ готова содействовать разрешению миграционного кризиса.