Собянин рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Собянин заявил об улучшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последнюю неделю количество заболевших ковидом в Москве снизилось на 23 процента. Меньше стало и тех, кто вынужден лечиться в стационаре – на 19 процентов. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд», - сказал Собянин.

Мэр столицы отметил положительный эффект вакцинации, соблюдения масочного режима и введения нерабочих дней и поблагодарил тех, кто поддерживает меры по профилактике COVID-19 и соблюдает требования Роспотребнадзора.

«Все вместе это дает положительный эффект», - резюмировал Собянин.

Ранее на kp.ru рассказывалось о том, как устроена система торговли поддельными документами о вакцинации и какое наказание ждет продавцов и покупателей.

В то же время правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах, а также международном и междугороднем транспорте.