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В мире15 ноября 2021 11:41

Польские пограничники заявили, что слышат выстрелы со стороны Белоруссии

В Польше сообщают, что звуки стрельбы или перезаряжаемого оружия являются постоянным явлением
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Польские пограничники заявили, что слышат выстрелы со стороны Белоруссии

Польские пограничники заявили, что слышат выстрелы со стороны Белоруссии

Фото: REUTERS

Польские пограничники постоянно слышат выстрелы с белорусской стороны границы. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

«Мы постоянно слышим выстрелы на отдалении …Мы слышим это постоянно», - сказала пресс-секретарь Пограничной службы республики, отметив, что звуки стрельбы или перезаряжаемого оружия являются постоянным явлением.

Напомним, накануне польские пограничники заявили, что белорусские силовики на границе направляют в их сторону лазерные лучи, ослепляя их. Незадолго до этого, Польша пресекла попытку пересечения государственной границы группой мигрантов, в которой в основном были женщины и дети. Пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа позже заявил, что «белорусское войско, используя силу, пыталось протолкнуть на польскую сторону 35 человек». Минск опроверг заявления об участии белорусских военных в прорыве мигрантов.