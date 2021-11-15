Польские пограничники заявили, что слышат выстрелы со стороны Белоруссии Фото: REUTERS

Польские пограничники постоянно слышат выстрелы с белорусской стороны границы. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

«Мы постоянно слышим выстрелы на отдалении …Мы слышим это постоянно», - сказала пресс-секретарь Пограничной службы республики, отметив, что звуки стрельбы или перезаряжаемого оружия являются постоянным явлением.

Напомним, накануне польские пограничники заявили, что белорусские силовики на границе направляют в их сторону лазерные лучи, ослепляя их. Незадолго до этого, Польша пресекла попытку пересечения государственной границы группой мигрантов, в которой в основном были женщины и дети. Пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа позже заявил, что «белорусское войско, используя силу, пыталось протолкнуть на польскую сторону 35 человек». Минск опроверг заявления об участии белорусских военных в прорыве мигрантов.