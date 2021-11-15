Глава Еврокомиссии призвала Россию повлиять на Лукашенко ради улучшения отношений с ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти России повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы улучшить отношения с Евросоюзом и стабилизировать ситуацию с притоком мигрантов в Европу.

По оценке главы Еврокомиссии, за дестабилизацию ситуации на границе Белоруссии с Польшей и Литвой несут ответственность именно власти Белоруссии, против которых Евросоюз готовит пятый пакет санкций.

Надеются европейцы и на помощь Владимира Путина. Президент России, по их мнению, "имеет влияние" на Александра Лукашенко. Ляйен уточнила, что очень важно, чтобы российский лидер пустил это влияние в ход.

"Для президента Путина еще важнее это в более широком контексте - с точки зрения улучшения отношений с нами, - отметила Ляйен. - Здесь нам важно видеть, что он действительно пустит в ход свое влияние".

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз ужесточит санкции против Белоруссии из-за эскалации ситуации с потоком беженцев в Европу, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас в понедельник, 15 ноября.

По его словам, страны ЕС не видят альтернативы жестким ограничениям и возлагают всю вину за обострение ситуации с беженцами на Минск.

Маас уточнил, что будут рассматриваться как персональные санкции, так и секторальные. В частности, министр иностранных дел ФРГ пригрозил санкциями авиакомпаниям, которые доставляют беженцев в Белоруссию.

Напомним, президент РФ Владимир Путин охарактеризовал обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Белоруссии и стран ЕС как попытки Запада переложить проблемы "с больной головы на здоровую".