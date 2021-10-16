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Наука16 октября 2021 6:40

NASA сотрудничает с Роскосмосом по инциденту с потерей ориентации МКС

NASA: Потеря ориентации МКС длилась около 30 минут, экипажу ничего не угрожало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Потеря ориентации МКС длилась 30 минут, экипаж был вне опасности

Потеря ориентации МКС длилась 30 минут, экипаж был вне опасности

Фото: NASA

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сотрудничает с Роскосмосом по инциденту с потерей ориентации Международной космической станции (МКС), специалисты ведомств двух стран вместе пытаются выяснить причины случившегося.

«Управляющие полетом продолжают оценивать данные о потере станцией ориентации из-за включения двигателей. Мы и Роскосмос сотрудничаем по установлению первопричин произошедшего», - сообщил ТАСС представитель NASA.

Он уточнил, что восстановить контроль над ориентацией станции удалось примерно за полчаса, и заверил: экипажу на борту МКС ничего не угрожало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, орбитальная станция потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором вернется на Землю съемочная группа фильма «Вызов». Ранее эксперт в космической отрасли объяснил, что могло стать причиной сбоя в работе МКС.

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