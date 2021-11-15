ЕК собирает данные об авиакомпаниях, которые могут доставлять мигрантов в Белоруссию

Еврокомиссия собирает информациб об авиакомпаниях, которые могут доставлять мигрантов в Белоруссию Фото: REUTERS

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК собирает информацию об авиакомпаниях, которые могут доставлять мигрантов на польско-белорусскую границу.

- Что касается авиакомпаний, то Еврокомиссия собирает данные, на основании которых будет принято решение, вводить ли санкции против каких-либо других авиакомпаний помимо «Белавиа». Мы также находимся в контакте с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), — сказал он на брифинге.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти России повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы улучшить отношения с Евросоюзом и стабилизировать ситуацию с притоком мигрантов в Европу. По оценке главы Еврокомиссии, за дестабилизацию ситуации на границе Белоруссии с Польшей и Литвой несут ответственность именно власти Белоруссии, против которых Евросоюз готовит пятый пакет санкций.

До этого исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Белоруссии. Кроме того, и.о. руководителя немецкого внешнеполитического ведомства пригрозил санкциями авиакомпаниям, содействующим перевозке мигрантов в Белоруссию. В частности, запретом на полеты над территорией Евросоюза и на посадку в странах-членах ЕС.