Законопроекты о QR-кодах обсудят в регионах, Совфеде, Общественной и Счетной палатах до 14 декабря

Россияне могут до 14 декабря высказать замечания и предложения по законопроектам о введении QR-кодов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительственные законопроекты о введении QR-кодов рассмотрены Советом Думы и будут разосланы по регионам РФ, в Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Первым законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Второй — регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

«У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения», - сказал Володин.

Высказать замечания и предложения по законопроектам можно будет до 14 декабря, уточнил спикер Госдумы.

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