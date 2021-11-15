Доктор Комаровский посоветовал будить больных детей с температурой

Доктор Комаровский посоветовал будить больного ребенка, если у него поднимается температура. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вескую причину разбудить больного ребенка, если во сне у него поднимается температура, назвал доктор Комаровский. Об этом врач написал в своем Instagram.

Медик советует разбудить ребенка, если у него начала повышаться температура, напоить и дать жаропонижающее. Такие меры надо применять, если термометр показывает более 38 градусов.

«Главная проблема высокой температуры как раз в том, что ребенок теряет огромное количество жидкости. Когда он не пьет, а температура высокая, тогда наступает обезвоживание. И сплошь и рядом вы просыпаетесь от того, что у ребенка судороги, и едете в больницу», - объяснил Комаровский.

Врач напомнил, что нужно заранее подготовиться к ночному сну, если ребенок болен.

«Очень важно, в каких условиях ребенок спит. Если в комнате прохладно и влажно, если ребенок много пил и у него нормальное мочеиспускание, то можно и не будить, но если в доме тепло и сухо, если ребенок мало пьет, а жар у него растет, то вы проснетесь с температурой 40 и поедете в больницу. Поэтому еще раз прошу и настаиваю: будить, поить, приводить в порядок комнату», - рассказал Комаровский.

Ранее на kp.ru сообщалось, что доктор Комаровский раскритиковал профилактику ОРВИ луком и чесноком.